Paris Saint-Germain Zinedine Zidane: Frankreich-Boss heizt Zukunftsspekulationen an

Noel Le Graet, seines Zeichens, Frankreichs Verbandspräsident erklärte in dieser Woche in einem Interview mit der Zeitung L'Equipe (zitiert via AS) auf Zidanes Zukunft angesprochen: "Vielleicht wird Zidane PSG übernehmen."

Paris Saint-Germain soll Zidane als Wunschoption für die Nachfolge von Mauricio Pochettino (50) auserkoren haben. Sportdirektor Leonardo dementierte allerdings jüngst, dass man Gespräche mit dem ehemaligen Erfolgstrainer von Real Madrid geführt habe.

Zidane als Deschamps-Erbe?

Zidane wird auch als neuer Nationaltrainer der Equipe Tricolore gehandelt. Amtsinhaber Didier Deschamps besitzt nur noch einen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2022. Dass Zidane den amtierenden Weltmeister nach den Titelkämpfen in Katar übernimmt, will der Funktionär nicht ausschließen.