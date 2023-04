Zinedine Zidane könnte dafür sorgen, dass PSG Neymar rausschmeißt

Laut den jüngsten Gerüchten wird Lionel Messi Paris Saint-Germain nach dieser Saison ablösefrei verlassen. La Pulga könnte dabei nicht der einzige Superstar sein, der ab der neuen Saison nicht mehr für PSG spielt. Vor allem dann, wenn Zinedine Zidane den Trainerposten übernimmt.

Der Mundo Deportivo zufolge hat Zidane Neymar als Störfaktor identifiziert. Demnach würde der Franzose, sollte er bei PSG engagiert werden, dafür sorgen, dass Neymar PSG verlassen muss. Das ist freilich eine wilde These, immerhin haben die Pariser momentan noch einen Trainer.

Christophe Galtier wird aber wohl spätestens mit Abschluss der Saison von seinen Aufgaben entbunden. Zu enttäuschend waren respektive sind die sportlichen Darbietungen. In der Ligue 1 verlor PSG zuletzt zweimal in Folge, in der Champions League war wieder mal schon im Achtelfinale Schluss.