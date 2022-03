Paris Saint-Germain : Zinedine Zidane will wieder ins Trainergeschäft einsteigen

Zinedine Zidane hatte sich nach seinem freiwilligen Aus bei Real Madrid im vergangenen Sommer eine Verschnaufpause verordnet. Diese ist nun offenbar vorbei. Der einstige Weltfußballer will Medienberichten zufolge wieder als Trainer arbeiten.

Zinedine Zidane will zurück. Nach Informationen der französischen Tageszeitung Le Parisien will der Ex-Real-Coach sein Sabbatjahr beenden und liebäugelt bereits mit einer neuen Anstellung. An Optionen hapert es nicht.

Zidane, der Real Madrid dreimal zum Gewinn der Champions League coachte, wird bei Manchester United als Nachfolger von Interimscoach Ralf Rangnick gehandelt. Auch im Zusammenhang mit Paris Saint-Germain fällt sein Name immer wieder.

