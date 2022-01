Paris Saint-Germain : Zlatan Ibrahimovic hatte bei PSG Motivationsprobleme

Zwischen 2012 und 2016 schnürte Zlatan Ibrahimovic seine Schuhe für Paris Saint-Germain. Vier Jahre, die dem Superstar so einiges abverlangten.

Dort berichtet der inzwischen 40 Jahre alte Torgarant, dass er in Paris die Hölle auf Erden vorfand. Die damaligen Verhältnisse hatten nichts mit dem reichen und organisierten Klub von heute zu tun, weiß Ibrahimovic zu schreiben. In der L'Equipe ist er näher darauf eingegangen.

Zlatan Ibrahimovic war einer der ersten großen Star-Transfers, den Paris Saint-Germain nach der Übernahme durch das katarische Qatar Sports Investments (QSI) tätigte. In seiner Biografie Adrenaline befasst sich Ibrahimovic auch mit seiner vierjährigen Zeit als Spieler an der Seine.

"Ich wusste schon vor meiner Ankunft, dass es schwierig werden würde, und zwar aufgrund eines Motivationsproblems", so Ibrahimovic. "Ich kam aus der Serie A, wo ich gegen große Spieler, große Vereine und in großen Stadien gespielt habe. Bei allem Respekt, den ich für Frankreich habe, es ist nicht die gleiche Dimension wie in Italien."