"Erinnert mich an Ronaldo" : Zlatan Ibrahimovic: So denkt er über Kylian Mbappe und Erling Haaland

Wie groß das Talent von Kylian Mbappe ist, wurde Fußball Europa spätestens in der Saison 2016/2017 klar. Damals stürmte der Teenager mit dem AS Monaco in der Ligue 1 zur französischen Meisterschaft und in der Champions League bis ins Halbfinale.

In der Folge buhlten die Branchengrößen um Mbappes Spielrecht. Unter anderem Real Madrid machte Jagd auf den Ausnahmestürmer, musste sich aber letztendlich PSG geschlagen geben. Die Franzosen liehen Mbappe zunächst für 35 Millionen Euro Gebühr aus, um ihn ein Jahr später für 145 Millionen fest zu verpflichten.