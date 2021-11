Paris Saint-Germain : Zlatan Ibrahimovic ordnet PSG-Wechsel von Lionel Messi ein

"Ich denke, es ist eine gute Herausforderung für ihn. Er wird nach einer sehr langen Zeit bei Barça etwas Neues ausprobieren", hält Ibrahimovic bei Telefoot fest. "Er kommt zu einem sehr ehrgeizigen Klub, der gewinnen will und sich vor allem in aufsteigender Form befindet."

Ibrahimovic kann Messis Wechsel an die Seine bestens rubrizieren. Der Schwede spielte bis 2016 vier Jahre für den französischen Nobelklub. An seine Zeit in Paris erinnert sich Ibrahimovic sehr gerne zurück, und weist im Zuge dessen angestellte Raffgiervorwürfe von sich.