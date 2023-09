Lionel Messi vs. PSG: Javier Pastore schlägt sich auf die Seite von Al-Khelaifi

Der frühere argentinische Nationalspieler Javier Pastore kann verstehen, wieso der WM-Titel von Lionel Messi in der französischen Hauptstadt nicht gefeiert wurde. Messi hatte sich jüngst in einem Interview auf dem YouTube-Kanal OLGA beschwert, weil er als einziger Spieler der Albiceleste im Klub keine Anerkennung für den Gewinn der Weltmeisterschaft bekommen hatte.

Javier Pastore kann PSG verstehen

Pastore, der von 2011 bis 2018 bei PSG aktiv war, verteidigte den Klub aus der Hauptstadt beim französischen Sender RMC Sport: "Ich habe darüber nicht mit ihm gesprochen, aber das ist ja normal. Es ist schwierig, einen Weltmeister in einem Land zu feiern, welches das Finale verloren hat."

Dem Klub sei es wichtig gewesen, dass man einen schlimmen Moment für Frankreich und die Spieler aus Paris nicht nochmal extra betone, ergänzte der 34-Jährige. Zu den Spannungen zwischen Messi und PSG führte er fort: "Am Ende kann jeder denken, was er möchte. Ich weiß wirklich nicht, was alles bei PSG in den letzten beiden Jahren vorgefallen ist, ich war nicht dabei."