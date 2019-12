Bis zum Saisonende hat sich Carles Alena an Betis Sevilla verleihen lassen. Die Konkurrenz im Barça-Mittelfeld war zu groß für regelmäßige Startelfeinsätze.

Barça-Abgang: Arturo Vidal will erst mal Urlaub machen

"Jeder möchte in der ersten Mannschaft spielen. Um sich weiterzuentwickeln, ist es aber nicht schlecht, sich an ein gutes Team ausleihen zu lassen, um als Spieler und Mensch weiter zu wachsen", so Kluivert.

Vielleicht kommt Riqui Puig bereits am 4. Januar seine erste Chance. Dann steht das Derby gegen Espanyol Barcelona auf dem Programm.

