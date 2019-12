Patrik Schick hat seine schwierige Anfangszeit überwunden und startet im Dress von RB Leipzig in den letzten 2019er-Zügen richtig durch. Der Angreifer könnte im Sommer zum Rekordeinkauf des Herbstmeisters werden. Betreffend seiner Zukunft lässt er aber kein klares Statement aus.

In der abschließenden Heimpartie gegen den FC Augsburg (3:1) erzielte Schick seinen vierten Bundesliga-Treffer im siebten Auftritt.

Justin Kluivert will jetzt richtig durchstarten

Schick ist für die laufende Saison vom AS Rom ausgeliehen. Manager Krösche handelte im Sommer eine Kaufoption über 29 Millionen Euro aus, was Schick zum teuersten Einkauf der Leipziger Klubgeschichte machen würde.

Auf die Frage, ob er sich ein dauerhaftes Engagement beim Herbstmeister vorstellen könne, weicht Schick aus: "Das liegt nicht in meiner Hand."

Anzeige

Die Leipziger sind überzeugt davon, dass der 23-Jährige eine Verstärkung auf Dauer wäre.

An Überzeugung daran mangelt es nicht. "Er passt perfekt zu uns, wir aber auch zu ihm, weil er bei unserer Spielweise in die Räume kommt, in denen er seine Stärken ausspielen kann", versichert Krösche.

» Galatasaray schmeißt Weltmeister Steven Nzonzi raus

» Francesco Totti wird Berater - Supertalent an der Angel

» Check unsere App, oder folge uns auf Instagram, Facebook und YouTube!