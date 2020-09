Schick kostet 26,5 Mio. : Patrik Schick und Co. - AS Roma verabschiedet 3 Spieler

Bayer Leverkusen hat nach den Abgängen von Kevin Volland (AS Monaco) und Kai Havertz (Chelsea) offensiven Ersatz gefunden. Patrik Schick kommt vom AS Rom zur Werkself. Bayer lässt sich den Tschechen einiges kosten.

Wie die Giallorossi bekanntgeben, beträgt die Basis-Ablösesumme 26,5 Millionen Euro. Die Römer sichern sich zudem eine 10-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung für den Nationalstürmer.

Roma verkauft Kolarov an Inter - Riccardi wird verliehen

Schick erhält einen Fünfjahresvertrag in Leverkusen. Ein Jahr unterschreibt indes Aleksandar Kolarov (34) bei Inter Mailand. Die Roma erhält im Gegenzug eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro plus möglicher Boni in Höhe von 500.000 Euro.