Insider verrät : Paul Pogba darf Manchester United nur per Tausch-Deal verlassen



Fussballeuropa Redaktion

Paul Pogba will Manchester United verlassen. Star-Berater Mino Raiola wurde in den vergangenen Monaten nicht müde, dies zu betonen. Doch der englische Rekordmeister würde Pogba nur ziehen lassen, wenn im Gegenzug ein Hochkaräter ins Old Trafford kommt. Tausch-Kandidaten gibt es derzeit aber nicht wie Sand am Meer.