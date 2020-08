Berater stellt klar : Paul Pogba & Erling Haaland: Kein Wechsel in diesem Sommer

"Paul wird bei Manchester United bleiben. Wir werden in aller Ruhe die Verlängerung seines Vertrags prüfen – ohne Eile, ohne Stress", sagt Raiola. Pogbas Vertrag in Manchester läuft im kommenden Jahr aus.

In Bezug auf Haaland eröffnet Raiola: "Er wird nicht wechseln, es geht im gut bei Borussia Dortmund. Es ist jetzt nicht an der Zeit, zu wechseln. Wir sind uns der professionellen Reise, die wir bestreiten könnten, sehr bewusst."

Haaland war erst im Winter an den Dortmunder Rheinlanddamm gewechselt und knüpfte dort nahtlos an seine sensationelle Entwicklung an. Im letzten halben Jahr erzielte er in 18 Pflichtspielen überragende 16 Tore.