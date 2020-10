"Für Pogba ist es Zeit, weiterzuziehen" : Paul Pogba: Ex-United-Star legt ihm einen Vereinswechsel nahe

Der heute 53-Jährige bringt gleichwohl das Thema Real Madrid in Gang. Ince wisse zwar, dass ich Pogba verletzt habe und Ole Gunnar Solskjaer versuche, ihn deshalb etwas später in die Partie zu bringen.

Aber: "Ich denke, es ist an der Zeit, weiterzuziehen. Er hat sich in den letzten zwei Wochen geoutet und gesagt, dass er nach Madrid wechseln will." Ince sucht die Schuld für den Einbruch in Manchester allerdings nicht im Umfeld, sondern vor allem bei Pogba selbst, der nach seiner Rückkehr viel zu unbeständig gespielt habe.