Manchester United : Paul Pogba hätte nach Spanien wechseln sollen, sagt sein Ex-Kollege

Paul Pogba kommt bei Manchester United in dieser Saison verletzungsbedingt nur auf acht Partien. Geht es nach Claudio Marchisio, dann kommen im United-Dress für den Franzosen nicht mehr viele hinzu. Er rät Paul Pogba zum Vereinswechsel.

Doch Manchester United ließ den Mittelfeldspieler nicht ziehen. Das Interesse von Real ist mittlerweile abgekühlt. Juventus Turin hingegen buhlt um seinen Ex-Superstar.

Claudio Marchisio hofft auf eine Rückkehr Pogbas zur Alten Dame: "Paul würde in der Umgebung wiedergeboren werden, die er am meisten liebt und die ihn am meisten schätzt. Er würde Juventus viel geben. Sie brauchen jemanden wie ihn im Mittelfeld."

Claudio Marchisio (34) spielte seit Kindheitstagen für Juventus Turin, 2018 wechselte er zu Zenit St. Petersburg. Seine Karriere musste er verletzungsbedingt ein Jahr später beenden.