Juventus Turin : Paul Pogba: Juve-Manager flirtet zurück - Solskjaer schießt gegen Berater

Paul Pogba will Manchester United verlassen, erklärte Berater Mino Raiola in einem am Dienstag veröffentlichten Interview und brachte Juventus Turin als Abnehmer ins Gespräch. Die Alte Dame antwortet nun in Person von Fabio Paratici. Von Ole Gunnar Solskjaer gibt es indes kritische Stimmen in Richtung Raiola zu hören.