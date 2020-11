Ex-United-Coach Rene Meulensteen : "Paul Pogba sollte einer der Anführer sein, aber er ist es nicht"

Paul Pogba sieht der langjährige Co von Trainerlegende Sir Alex Ferguson nicht in der Leader-Rolle: "Er sollte einer der Anführer sein, aber er ist es nicht, er ist kein natürlicher Leitwolf."

Auch am Positionsspiel des französischen Nationalspielers findet Meulensteen derzeit keinen Gefallen: "Ihn will man in Bereichen haben, in denen er Schaden anrichten kann, in der Nähe der Box. Im Moment ist er zu oft in Gegenden unterwegs, in denen es überfüllt ist."