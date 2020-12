Manchester United : "Paul Pogba sollte seine gesamte Karriere bei Manchester United verbringen", sagt sein Entdecker

Paul Pogba (27) will Manchester United verlassen. Wieder einmal. Der ehemalige Berater des Franzosen bedauert die Entwicklung und hätte Pogba gerne als "One-Club-Man" bei den Red Devils gesehen.

"Von Anfang an war Paul ein perfekter Spieler, um seine gesamte Karriere bei United zu verbringen. Bei United war er von Anfang an am richtigen Ort", sagte Gael Maehe laut LE10SPORT. Dass es nicht dazu kommen werde, sei "eine Schande und ärgerlich."

Maehe hatte Pogba als 16-Jährigen von Le Havre in die Jugendabteilung von Manchester United gebracht. 2012 trennten sich die Wege, Pogba engagierte Mino Raiola als Berater.

Der Italiener fädelte wenig später einen ablösefreien Transfer zu Juventus Turin ein. 2016 kehrte Pogba für die damalige Rekord-Ablösesumme von 105 Millionen Euro zurück ins Old Trafford.