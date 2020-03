Manchester United : Paul Pogba: Solskjaer rechnet fest mit seinem Verbleib

Paul Pogba wird bei Manchester United bleiben. Davon ist zumindest Trainer Ole Gunnar Solskjaer überzeugt.

Der Norweger sagte nach dem 5:0 in der Europa League bei LASK: "Paul ist unser Spieler. Er steht hier noch zwei Jahre lang unter Vertrag. Eine Saison plus die Option auf eine weitere. Sie können davon ausgehen, dass er in der kommenden Saison hier sein wird, ja."

Dabei wollte Paul Pogba unbedingt zu Real Madrid wechseln. Im vergangenen Sommer kam ein Transfer jedoch nicht zustande und inzwischen soll das Interesse der Königlichen zumindest leicht abgekühlt sein.

Ein Wechsel sei aber nach wie vor nicht ausgeschlossen. Auch Juventus Turin soll um den Franzosen buhlen.