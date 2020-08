Manchester United : Ein Luxus-Problem und Paul Pogba: Ole Gunnar Solskjaer bezieht Stellung

Manchester United steht im Halbfinale der Europa League nach dem knappen 1:0-Sieg gegen Kopenhagen nach Verlängerung (Tor: Bruno Fernandes). Im Tor der Red Devils stand am Montagabend Sergio Romero.

Der argentinische Nationaltorhüter darf meist im Pokal und in der Europa League ran, während David de Gea in der Premier League das Tor hütet. In der neuen Saison wird in Dean Henderson (23) ein dritter hochkarätiger Keeper hinzukommen.

Der 23-Jährige ist Englands kommender Nationalkeeper, bei Sheffield überzeugte er auf Leihbasis voll. Anfang August beorderte der Rekordmeister ihn zurück.