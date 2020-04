Manchester United : Paul Pogba: Wechsel zu Real Madrid wird klappen, sagt Willy Sagnol



Andre Oechsner

War es schon im vorigen Sommer so, so wird Paul Pogba auch in diesem mit einem Transfer zu Real Madrid verbunden. Laut Willy Sagnol sind die Vorzeichen klar: Es kommt zu einem Wechsel an die Concha Espina.