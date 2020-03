Manchester United : Paul Pogba zu Real Madrid? Mino Raiola macht Andeutung

Immer mal wieder wartet Mino Raiola mit Statements auf, die so nicht zu erwarten waren. Mit seiner neuesten Äußerung winkt er mit dem Zaunpfahl in Richtung Real Madrid. Das Antönen hat wohl direkt mit Paul Pogba zu tun.

Paul Pogba fällt seit Monaten wegen einer Sprunggelenks-OP aus, wurde in der Zeit allerdings von seinem Berater Mino Raiola im Thema gehalten. Dieser wartet nun erneut mit einer Aussage auf.

Ihrer Berufung werden Fußballer aufgrund des grassierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit nicht nachgehen können. Die sich überall befindlichen Rekonvaleszenten können zumindest – ohne noch mehr Spiele zu verpassen – an ihrer Rückkehr arbeiten.

"Areola war nur ein halber Transfer, weil er nur ausgeliehen ist. Ich will einen Fußballer fest dort hinbringen und werde es diesen Sommer versuchen", kündigt er an.

Zurück zu Pogba: Der Weltmeister steht noch bis 2021 bei Manchester United unter Vertrag und hat die Option, die Zusammenarbeit um eine weitere Saison zu verlängern.

Im Sommer vergangenen Jahres wurde zuhauf über einen möglichen Real-Wechsel gemutmaßt, zustande kam dieser allerdings nicht.

Vielleicht aber mit einem Jahr Verspätung? "Man kann nicht sagen, was passieren wird. Heute weiß man das nicht. Das letzte Jahr zählt jetzt nicht mehr. Wir werden sehen, was passiert", so Raiola, als er näher auf Pogbas Zukunft eingeht.