Paulo Dybala ist on fire. Der argentinische Edeltechniker hat nach der Hinrunde bereits so viele Tore erzielt wie in der gesamten vergangenen Spielzeit.

Dem Südamerikaner kommt der offensive Ansatz unter Maurizio Sarri entgegen. Zudem wird er häufiger eingesetzt als noch unter Massimiliano Allegri (52).

Beinahe hätte Dybala aber im vergangenen Sommer den Verein gewechselt. Sein Bruder hatte bereits einen Abschied angekündigt.

Tottenham und Manchester United zeigten großes Interesse an Dybala, letztendlich blieb der Südamerikaner aber doch.