Juventus Turin : Paulo Dybala: Stillstand im Vertragspoker - Juve holt Sturm-Oldie

Juve holt Sturm-Oldie Andrea Brighenti

Paulo Dybala soll langfristig bleiben, bestenfalls bis 2025 unterschreiben. Neu bei den Bianconeri ist Andrea Brighenti. Der 32-jährige Mittelstürmer wechselt von Monza zu Italiens Rekordmeister. Allerdings nicht in die erste Mannschaft und zu Cheftrainer Andrea Pirlo, sondern in die U23.

Andrea Brighenti war bisher in seiner Laufbahn nur unterklassig unterwegs. In zweiter und dritter italienischer Liga und Coppa Italia erzielte er 87 Tore in 248 Spielen. Jetzt soll er dabei helfen, Juves zweite Mannschaft in die Serie B zu bringen. Der italienische Verband hatte 2019 beschlossen, dass Zweitvertretungen bis in die zweite Liga aufsteigen können.