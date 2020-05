Juventus Turin : Paulo Dybala will sich nicht eintauschen lassen

Juventus Turin bemüht sich um eine Rückkehr von Paul Pogba. Als Tauschspieler für den 27-Jährigen wurde bereits Paulo Dybala (26) genannt, der Argentinier hat aber kein Interesse an einem Wechsel zu Manchester United.

Im vergangenen Sommer wollte Paulo Dybala das Weite suchen. Nach einem Jahr mit vielen Spielen auf der Ersatzbank unter Massimiliano Allegri (52) stand ein Wechsel in die Premier League bevor.

Dejan Kulusevski, der im Januar für 35 Millionen Euro von Atalanta zu den Bianconeri wechselte und an Parma verliehen wurde, freut sich bereits auf gemeinsame Auftritte mit dem Südamerikaner.

"Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit Dybala und seinem magischen linken Fuß zu spielen", erklärte der schwedische Flügelstürmer gegenüber der GAZZETTA DELLO SPORT.

Bevor er bei Juve um Spielanteile kämpft, will der Rechtsaußen aber mit Parma den Re-Start der Serie A erfolgreich gestalten. Kulusevski: "Ich denke nicht an meine eigenen Ziele, das Wichtigste ist, alle Spiele erfolgreich zu gestalten." Parma ist als Tabellenneunter noch in Reichweite der Europa-League-Plätze.