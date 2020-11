Juventus Turin : Paulo Dybala zu Inter? Juventus winken 50 Millionen und Christian Eriksen

Beppe Marotta holte Paulo Dybala (27, Vertrag bis 2022) einst von US Palermo zu Juventus Turin, investierte 40 Millionen Euro in den weitgehend unbekannten Argentinier. Eine Investition, die sich auszahlen sollte. Dybala erzielte für die Alte Dame seitdem 96 Tore, lieferte 38 Vorlagen.

In Sachen Marktwert liegt Dybala laut TRANSFERMARKT.DE bei 80 Millionen Euro, das CIES FOOTBALL OBSERVATORY schätzt den Wert Südamerikaner auf bis zu 70 Millionen Euro. Marotta, seit 2019 in Diensten von Inter Mailand, will Dybala nun einem italienischen Medienbericht zufolge zum zweiten Mal verpflichten.

Laut CALCIOMERCATONEWS ist Juventus Turin verkaufsbereit. Aus zwei Gründen: Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung gestalten sich schwierig, und Juve macht wegen Corona massive Verluste. Dybala kommt seit dem Trainerwechsel bei Juve zudem seltener zum Einsatz.