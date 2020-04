FC Barcelona : Pech für Schalke: Barça gibt Jean-Clair Todibo nach England ab

Gerücht Nachdem sich bei Schalke 04 beinahe die komplette Abwehrreihe verletzt hatte, stand Jean-Clair Todibo plötzlich im Mittelpunkt – und überzeugte. Eine längerfristige Zukunft in Königsblau scheint der talentierte Verteidiger aber nicht zu haben. Die Premier League ruft.

Bei entsprechender Entwicklung hatte Schalke 04 eigentlich geplant, die mit dem FC Barcelona vereinbarte 25-Millionen-Kaufklausel auf Jean-Clair Todibo zu nutzen. Eigentlich.

Der Pottklub ist von der Coronakrise dermaßen finanziell gezeichnet, dass in diesem Sommer – wenn überhaupt – äußerst niedrige Transferinvestitionen getätigt werden können.

Und weil die Schalker nicht in der Lage sind, Todibo fest an sich zu binden, schaut sich Barça eben nach einem anderen Abnehmer um. Laut SPORT wurde dieser in der Premier League ausfindig gemacht. Mit dem FC Everton sollen die Verhandlungen laufen.