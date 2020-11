FC Barcelona : Pedri reiht sich hinter Ansu Fati, Bojan und Messi ein

Pedri feiert in wenigen Tagen seinen 18. Geburtstag. Noch vor dem Erreichen der Volljährigkeit trug sich das Juwel des FC Barcelona erstmals in der Primera Division in die Torschützenliste ein - und ist nun der viertjüngste LaLiga-Schütze der Vereinsgeschichte.