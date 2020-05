Chelsea : Pedro Rodriguez hat noch nichts von Betis Sevilla gehört

Pedros Vertrag beim FC Chelsea läuft am Saisonende aus. Wie geht es weiter für den Welt- und Europameister? Angeblich hat Betis Sevilla seine Fühler ausgestreckt und eine Offerte unterbreitet.

Entgegen anderslautender Gerüchte ist aber offiziell noch nichts an den Ex-Barça-Stürmer herangetragen worden. "Ich mache mir eigentlich nie Gedanken um die Berichte in der Presse", erklärt Pedro gegenüber CADENA SER. "Ich weiß nicht, ob Betis mich will."

Pedro, einst mit dem FC Barcelona dreimal Champions-League-Sieger, wird Medienberichten zufolge nicht nur von Betis Sevilla, sondern auch dem FC Valencia, Aston Villa und Vereinen aus der Major League Soccer und Katar umworben.

Quelle: CADENA SER