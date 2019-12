"Wenn sie mich anrufen, lasse ich alles stehen und liegen", kündigte der Rechtsaußen gegenüber L'ESPORTIU an.

Bei den Blues läuft Pedros Vertrag am Saisonende aus. Der 32-Jährige hofft auf ein Comeback in Blaugrana.

Weil er hinter Lionel Messi, Luis Suarez und Neymar aber nur noch Edeljoker war, verließ Pedro das Camp Nou im Sommer 2015 in Richtung Chelsea.

Im vergangenen Sommer habe er in der Saisonvorbereitung nach einem Gespräch gedacht, dass sich die Möglichkeit einer Barça-Rückkehr auftue, doch dies habe sich schnell zerschlagen.

Pedro ist bei Chelsea kein Stammspieler mehr, machte unter Frank Lampard nur vier Spiele von Beginn an.

Eine Vertragsverlängerung ist derzeit in weiter Ferne. Andere Premier-League-Klubs wie West Ham United zeigen jedoch Interesse an dem Ex-Nationalspieler.

Wie geht es weiter für Pedro? "Im Moment weiß ich nicht, was mit mir passieren wird, nur, dass ich meinen Vertrag bei Chelsea am Ende der Saison beende", so der Flügelstürmer.

Seinen Wechsel an die Stamford Bridge zum damaligen Chefcoach Jose Mourinho bereut Pedrito nicht.