AS Rom : Pedro Rodriguez: So viel bietet die Roma dem Ex-Barça-Stürmer

Gerücht

Pedro Rodriguez (32) wird den FC Chelsea am Saisonende aller Voraussicht nach ablösefrei verlassen. Der Vertrag des Spaniers an der Stamford Bridge läuft nach fünf Jahren aus.

Ein Wechsel in die Major League Soccer wurde zuletzt in der Gerüchteküche thematisiert, aber offenbar streckt auch der AS Rom seine Fühler nach Pedro aus.

Der Sporttageszeitung CORRIERE DELLO SPORT zufolge bieten die Giallorossi dem langjährigen Barcelona-Stürmer einen Vertrag mit einem Nettogehalt von drei Millionen Euro pro Spielzeit.

Pedro, 65-mal für die spanische Furia Roja im Einsatz, kommt unter Frank Lampard in der laufenden Saison nur auf 18 Pflichtspiele.