Roma und Arsenal locken : Pedro und Willian verabschieden sich von Chelsea

Fünf Jahre arbeiteten der FC Chelsea und Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma, kurz Pedro, zusammen. Nachdem der Vertrag nicht mehr verlängert wurde, folgt sein Abschied. Der AS Rom könnte noch in dieser Woche Vollzug melden. Auch Willian verlässt die Blues.

Auf sämtlichen Kanälen verabschiedete sich Pedro noch mal eindrücklich von den Fans, Sympathisanten und allen, denen etwas am FC Chelsea liegt. "Nach fünf wunderbaren Jahren geht meine Etappe beim FC Chelsea zu Ende", hieß es vonseiten des 33-Jährigen.

Und nun? Nachdem es Gerüchte um eine Rückkehr zum FC Barcelona gegeben hatte, soll Pedro seinen Lebensmittelpunkt nach Italien verlagern. Diesbezüglich hieß es bereits im Juni, dass er sich mit dem AS Rom über einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison geeinigt habe.

Vermutlich geben die Römer den Transfer noch in dieser Woche bekannt. In der Ewigen Stadt soll der 2010er-Weltmeister und dreifache Champions-League-Sieger mit 3,2 Millionen Euro per annum entlohnt werden.