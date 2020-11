Manchester City : Pep Guardiola: Bittere Pleite gegen den Erzrivalen

Am Freitag verkündete Manchester City feierlich die Vertragsverlängerung von Starcoach Pep Guardiola (49) bis 2023. Einen Tag später herrscht schlechte Stimmung rund um das Etihad Stadium.

Der Scheich-Klub verlor im Topspiel der Premier League gegen Tottenham Hotspur, Guardiola musste sich seinem Erzrivalen Jose Mourinho (57) geschlagen geben. Mourinhos Defensiv-Taktik ging dabei voll auf.

Die Sky Blues hatten zwar fünfmal so viele Torschüsse und doppelt so viel Ballbesitz wie die Spurs, Kevin de Bruyne und Co. prallten am Abwehrbollwerk der Londoner aber immer wieder am, kamen kaum in den Strafraum. Heung-Min Son (5.) und Giovani Lo Celso (65.) sorgten für den Tottenham-Sieg.