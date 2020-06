Premier League : Pep Guardiola erklärt, was Liverpool Manchester City voraushatte

Liverpool ist sieben Spieltage vor Saisonende Meister der Premier League. In der vergangenen Spielzeit hatten sich Jürgen Klopps Elf und Manchester City von Pep Guardiola noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Der Katalane glaubt zu wissen, warum die Reds seine Mannschaft dieses Mal so abgehängt haben.

Pep Guardiola (49) ist entthront. Nach zwei Meisterschaften in Serie muss Manchester City den Titel dem FC Liverpool überlassen.

Warum es in dieser Saison nicht für den Platz an der Sonne der Premier League reichte, erklärte Guardiola nach der Pleite gegen Chelsea am Donnerstag.

"Wir haben acht Titel in Folge gewonnen, was in England vor niemand geschafft hat. Es kann passieren, dass wir einen verpassen. Wir haben Vincent Kompany an Anderlecht verloren und Aymeric Laporte hat sich verletzt. Nachdem wir diese Titel gewonnen hatten, hatten wir vielleicht nicht die gleiche Leidenschaft wie Liverpool", erklärte der Katalane laut GOAL.

Manchester City hat sich unter Guardiola nicht nur zweimal den Premier-League-Titel gesichert, sondern auch Ligapokal, Supercup und FA-Cup.

Jetzt geht der Meistertitel an Liverpool - erstmals seit 30 Jahren. Guardiola gratuliert artig: "Herzlichen Glückwunsch an Liverpool für diese großartige Saison."