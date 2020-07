Premier League : Pep Guardiola erklärt: Was Liverpool Manchester City voraushatte

Manchester City musste sich geschlagen geben. Nach zwei Meisterschaften in Folge übernimmt der FC Liverpool die Krone. Pep Guardiola erklärt, was die Reds in der abgelaufenen Saison besser machten als City.

Der FC Liverpool hat den Titel in der Premier League geholt. Nach 30 Jahren Wartezeit konnten die Fans der Reds endlich wieder eine Meisterschaft feiern.

Nach zwei Jahren musste Manchester City den Titel Liverpool überlassen. Doch warum reichte es nicht zum Meisterschafts-Hattrick für die Sky Blues? Pep Guardiola (49) betreibt Aufklärung.

"Wir waren nicht so konstant wie in den vergangenen Saisons, als wir an jedem Spieltag wie Maschinen waren", erklärt der Ex-Barça-Coach gegenüber BEIN SPORTS: "Liverpool hat jedes einzelne Spiel so gespielt, als wäre es das letzte Spiel."