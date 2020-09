Fernandinho neuer Kapitän : Pep Guardiola gibt Nachfolger von David Silva bekannt

Manchester City hat einen neuen Mannschaftskapitän. Starcoach Pep Guardiola (49) gab vor dem ersten Saisonspiel seiner Mannschaft in der Premier League gegen Wolverhampton Wanderers (Montag, 21:15 Uhr) den Nachfolger von David Silva bekannt.

David Silva (34) hatte Manchester City nach zehn Jahren im Verein verlassen. Der Edeltechniker kickt nun wieder in seiner spanischen Heimat, feierte am Wochenende mehr als 4.000 Tage nach seinem Abschied vom FC Valencia sein Comeback in LaLiga für Real Sociedad (0:0 gegen Real Madrid).

Pep Guardiola (49) hat bei den Sky Blues indes einen Nachfolger für den Ex-Mannschaftskapitän gefunden. Der Katalanen ernannte Fernandinho (35) zum neuen Captiano.

Guardiola: "Fernandinho ist immer ein Typ, der in den schlechten Momenten anführt"

"Er wird gut sein, wie er es immer war seitdem ich ihn getroffen habe", lobte der Katalane seinen neuen Leitwolf, der als einziger Südamerikaner in der Premier League die Kapitänsbinde trägt. "Er ist immer ein Typ, der in den schlechten Momenten anführt."