Königsklassen-Scheitern : Pep Guardiola kassiert harte Kritik von Lothar Matthäus - und erhält einen Tipp



Tobias Krentscher

Pep Guardiola wartet seit mittlerweile neun Jahren auf seinen dritten Champions-League-Titel. Lothar Matthäus glaubt zu wissen, was der Katalane ändern muss, um in der Königsklasse wieder erfolgreich zu sein. Der deutsche Rekordnationalspieler übt zudem harte Kritik am Coach von Manchester City.