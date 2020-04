ManCity-Transferziel : Pep Guardiola schwärmt von Houssem Aouar

Pep Guardiola hat offensichtlich eine enorm hohe Meinung von Houssem Aouar.

"Houssem ist ein sehr guter Spieler. Er ist unglaublich, er ist exzellent. Er bewahrt auch mit dem Ball am Fuß Ruhe und verfügt über eine exzellente technische Qualität", wird Guardiola vom DAILY STAR zitiert.

Das ist durchaus hochtrabendes Vokabular, das Guardiola wählt. Aouar absolvierte in der aktuell unterbrochenen Saison 37 Pflichtspiele für Olympique Lyon, in denen er sich an 16 Toren direkt beteiligte.