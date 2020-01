"Kein Trainer gewinnt immer. Wir haben ein paar Spiele verloren, also müssen wir jetzt tun, was wir können, um besser zu sein. So einfach ist das", so Guardiola, der am Dienstagabend (20.30 Uhr) mit seiner Mannschaft bei Sheffield United antreten muss.

In der Vergangenheit hatte es immer mal wieder Spekulationen um Guardiolas Zukunft gegeben. Der Übungsleiter wurde unter anderem mit einer Rückkehr zum FC Bayern verbunden.

Vertraglich ist Guardiola noch bis 2021 an den Englischen Meister gebunden.

