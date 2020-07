Domenec Torrent : Pep Guardiola: Sein Ex-Assistent wird Cheftrainer in Brasilien

Jahrelang arbeiteten Domenec Torrent und Pep Guardiola bei verschiedenen Klubs Seite an Seite. Der einstige Assistent des Katalanen soll noch in dieser Woche seine zweite Station als Cheftrainer antreten.

Zehn Jahre wich Domenec Torrent Pep Guardiola nicht von der Seite. Das Duo arbeitete gemeinsam beim FC Barcelona, dem FC Bayern und Manchester City. Während Guardiola immer noch für die Citizens tätig ist, verließ Torrent den Klub 2018.

Der ebenfalls aus Katalonien stammende Übungsleiter heuerte beim New York City FC an, der ihn nach eineinhalb Jahren Zusammenarbeit wieder aus dem Amt hob. Nun ist Torrent bereit für eine neue Aufgabe, offenbar in Brasilien.

Verschiedenen Medienberichten zufolge wird Torrent in dieser Woche als neuer Cheftrainer von Flamengo Rio de Janeiro vorgestellt.

Der zweimalige Copa-Libertadores-Champion musste sich gezwungenermaßen auf die Suche nach einem neuen Trainer begeben, weil Jorge Jesus von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machte und zu Benfica Lissabon zurückkehrte. Torrent soll sich vorerst für eineinhalb Jahre an Flamengo binden.