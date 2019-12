Der Gegner, auf den Manchester City heute Abend im Viertelfinale des League Cup trifft, ist keineswegs vergleichbar mit dem Kontrahenten, mit dem sich der Englische Meister im Achtelfinale der Champions League messen wird.

Während ManCity am Mittwochabend beim Drittligisten Oxford United gastiert, wurde in der Königsklasse mit Real Madrid das große Los gezogen. Pep Guardiola ist sich der Schwere der Aufgabe mehr als bewusst.

"Es ist für uns ein unglaublicher Test. Real Madrid ist der König dieses Wettbewerbs", sagte der Katalane am Dienstag laut REAL TOTAL gegenüber Pressevertretern.

"Wir werden uns so gut wie möglich vorbereiten und im Februar sehen, in welcher Verfassung wir sind und in welcher Madrid ist."