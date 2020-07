Spieler des Jahres : Pep Guardiola und Jürgen Klopp gratulieren Jordan Henderson

Individuelle Auszeichnungen sein indes nicht nötig, um zu zeigen, "wie fantastisch" Kevin de Bruyne für die Mannschaft sei, so Guardiola: "Kevins Wert für die Mannschaft steht außer Frage."

De Bruynes Cheftrainer bei Manchester City, Pep Guardiola (49), gratuliert Henderson von Meister Liverpool fair. "Glückwunsch an den Kapitän von Liverpool. Er ist ein sehr guter Spieler", sagte der Katalane.

Jürgen Klopp (53) gratulierte Henderson indes herzlich in einer Videobotschaft. "Eine der großen Fragen im Fußball ist, was einen richtigen Spieler ausmacht oder was wichtiger ist. Ist es Talent? Ist es Haltung. Ich denke, die einfache Antwort ist, ohne Talent bist du nichts, ohne Einstellung wirst du für immer ein Talent bleiben", sagte der Erfolgscoach.

Und weiter. "Du bist das perfekte Beispiel dafür, dass eine Mischung den Unterschied macht. Wer hätte gedacht, dass der junge Mann aus Sunderland, der mit großen Träumen nach Liverpool kam, eines Tages der beste Spieler der Premier League sein würde."