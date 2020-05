Geplatzter Doppelcoup : Pep Guardiola und Lionel Messi wären beinahe in Madrids Vorstadt gelandet



Andre Oechsner

Das wärs gewesen! Wie Angel Torres in Spanien verlautbaren lässt, verhandelte der FC Getafe in der Vergangenheit wegen Lionel Messi und Pep Guardiola. Vor allem der Superstar hätte beinahe den Weg in den Madrider Vorort gefunden.