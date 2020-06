Besonderer Abschied nach Corona : Pep Guardiola und sein Versprechen an David Silva

Manchester City will David Silva einen großen Abschied bereiten - nach der Corona-Krise. Das verspricht Pep Guardiola. "Es ist bedauerlich, dass David seine letzten Spiele hier ohne Zuschauer absolvieren wird", erklärte der Katalane laut der BBC im Pressegespräch: "Niemand will es, aber die Situation ist so, wie sie ist."

Silva war 2010 vom FC Valencia nach Manchester gewechselt. Seitdem machte der Edeltechniker 423 Spiele für den sechsfachen englischen Meister.

73 Tore und 134 Vorlagen pflastern seinen Weg im Trikot von Manchester City. Pep Guardiola kennt die große Bedeutung des Welt- und Europameisters für die jüngere Vereinsgeschichte der Sky Blues.