AC Mailand : Ankunft in Rom: Pepe Reina vor Wechsel zu Lazio

Sollte nichts mehr Unerwartetes dazwischenkommen, wird Pepe Reina den AC Mailand noch in dieser Wochen verlassen. Sein Transfer zu einem direkten Ligakonkurrenten ist nicht nur in Arbeit, sondern unmittelbar vor dem Abschluss.

Mit Leihklub Aston Villa durfte Pepe Reina während seiner halbjährigen Leihe am Ende den Klassenerhalt in der Premier League bejubeln. Bei seinem eigentlichen Stammverein AC Mailand wird der 37-Jährige indes nicht mehr tätig werden.

Nachdem sich längere Zeit Gerüchte um einen Wechsel zum FC Valencia gehalten hatten, bekommt Lazio Rom den Zuschlag. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist Reina in der Ewigen Stadt gelandet, was die Biancocelesti mittels Foto bekanntgaben.

Reina hatte sich Milan 2018 angeschlossen, kam dort aber nicht gegen Stammkraft Gianluigi Donnarumma an. Nach sechs Monaten auf der Insel scheint der Welt- und Europameister noch mal Blut geleckt zu haben.

In Rom soll Reina der Stammkraft Thomas Strakosha einheizen. An Lazio soll sich Reina vorerst für zwei Jahre binden. Für den Torwart-Routinier dürfte es im Profifußball der letzte große Vertrag sein.