Chelsea : Petr Cech enthüllt: So laufen Transfers wie der von Timo Werner bei Chelsea ab

"In unserem Club gibt es nur eine Person, die dafür sorgt, dass die Dinge abgeschlossen werden, nämlich Marina. Mein Teil der Aufgabe ist es, gemeinsam mit dem Trainer sicherzustellen, dass wir die benötigen Spieler identifizieren", erklärt der ehemalige Weltklasse-Keeper laut SPORTSKEEDA.

Bei beiden Deals war Granovskaia entscheidend involviert. Petr Cech: "Marina und der Club handeln die nicht sportlichen Aspekte der Deals aus. Offensichtlich ist sie die beste Person dafür. Marina macht den schwierigen Teil, der darin besteht, mit alle Beteiligten zu verhandeln."

Chelsea muss gegen Crystal Palace auf drei Stars verzichten

Sportlich hat der FC Chelsea die Enttäuschung gegen West Ham United (2:3) gut weggesteckt. Die Mannschaft von Cheftrainer Frank Lampard gewann am Samstag 3:0 gegen Watford und bleibt auf dem vierten Tabellenplatz der Premier League - mit zwei Punkten Vorsprung auf Rekordmeister Manchester United.

Am Dienstag geht es für Chelsea im Derby gegen Crystal Palace weiter. Anpfiff bei den Eagles ist um 19:00 Uhr. Dann werden drei Spieler fehlen.

"Es gibt Zweifel an der Fitness von Fikayo Tomori und Mateo Kovacic, die beide unseren Wochenendsieg gegen Watford mit Muskel- und Achillesverletzungen verpasst haben, sowie an Kante, der spät in diesem Spiel mit einer engen Achillessehne ausschied", teilte Chelsea auf seiner Webseite mit.