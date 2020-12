Real Madrid : "Phänomenal!" Zidane Sonderlob für Karim Benzema

Dass Karim Benzema weiterhin unbeschreiblich gut drauf ist, demonstrierte der Angreifer von Real Madrid am Wochenende erneut. Mit einem Tor und zwei Vorlagen war Benzema einmal mehr zum Matchwinner seines Teams avanciert.

"Was er macht, ist phänomenal", schwärmte Real-Trainer Zinedine Zidane im Anschluss von seinem Star-Stürmer. "Und nicht nur, was Tore angeht. Über Karim muss ich das sagen, was ich immer sage: Er definiert sich nicht einzig und allein über Tore, er strukturiert unser Spiel. Das macht ihn so immens wichtig für uns."

Zidanes Lob gebührte allerdings nicht nur Benzema, sondern allen Spielern, die er hervorheben wollte: "Jeder Einzelne hat wieder einen Teil zum Sieg beigetragen."