Manchester City : Phil Foden im Kandidatenkreis von Real Madrid

Was Phil Foden in der Champions League bekam, ging ihm in der Premier League ab: regelmäßige Spielzeit. In der Königsklasse stand er fünfmal in der Startelf und spielte viermal über 90 Minuten. Dagegen lassen sich fünf Mandate in der Beginner-Elf und fünf Einwechslungen in der Meisterschaft nicht gut aufwiegen.

Dem DAILY MIRROR zufolge verfolgt Real Madrid schon seit Jahren Fodens Werdegang sehr intensiv. Demnach können sich die Blancos durchaus vorstellen, in den nächsten Monaten bei Nicht-Besserung der sportlichen Situation einen Vorstoß zu wagen.

Sollte es tatsächlich zu ersten Abwerbeversuchen kommen, dürfte sich Pep Guardiola unbeeindruckt zeigen. Der ManCity-Trainer hat nach wie vor eine extrem hohe Meinung von seinem Lieblingsschüler.