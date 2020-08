Gleichauf mit Thomas Müller : Philipp Lahm: Bayern-Legende vor Verlust von Königsklassen-Rekord



Andre Oechsner

Thomas Müller durfte gegen den FC Chelsea (4:1) nicht nur den achten Champions-League-Sieg in Serie mit dem FC Bayern bejubeln. Der Münchner Leistungsträger zog außerdem im Ranking der in der Königsklasse am häufigsten eingesetzten deutschen Spieler mit seinem ehemaligen Teamkollegen Philipp Lahm gleich.