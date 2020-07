FC Barcelona : Philippe Coutinho auf Brautschau in der Premier League

Beim FC Barcelona sind die Dienste von Philippe Coutinho nicht mehr gefragt. Der Leih-Rückkehrer vom FC Bayern soll von der Gehaltsliste gestrichen werden. Per erneuter Leihe oder Verkauf. Optionen gibt es auf der Insel.

Der FC Arsenal, Leicester City und Tottenham Hotspur zeigen der Sporttageszeitung zufolge gesteigertes Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Edeltechniker.

Philippe Coutinho hat neue Verehrer in der Premier League. Das berichtet die Fachzeitung SPORT . Das Blatt aus Barcelona titelt am Montag: "Drei Bräute für Coutinho."

Die Foxes und Tottenham spielen in der neuen Saison nur in der Europa League. Arsenal droht sogar eine Saison ohne Internationales Geschäft. Im FA Cup muss im Endspiel ein Sieg gegen Chelsea her. Nur dann wird im Emirates Stadium international gespielt.

ManCity, Chelsea und Manchester United lehnen Coutinho ab - meldet sich Liverpool?

Manchester City, Manchester United und Chelsea hingegen haben sich gegen eine Verpflichtung Coutinhos ausgesprochen. Eine Rückkehr zum FC Liverpool ist derzeit keine ernsthafte Option, könnte SPORT zufolge aber nochmal ein Thema werden.

Sollte Thiago Alcantara (29, Vertrag bis 2021) vom FC Bayern München nicht an die Anfield Road wechseln, könnte Jürgen Klopp (53) seinen Ex-Weggefährten aus Barcelona zurückholen.

Thiago hat Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge (64) zufolge klargestellt, dass er einen Vereinswechsel anstrebt. Bisher sind an der Säbener Straße aber noch keine Angebote eingetroffen.