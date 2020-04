"Ich mag ihn sehr" : Philippe Coutinho: Barça-Coach Setien macht Ansage

In der Personalie Philippe Coutinho besteht beim FC Barcelona reger Handlungsbedarf. Trainer Quique Setien stellt schon mal klar, dass er den wahrscheinlichen Rückkehrer nicht zum Spottpreis würde ziehen lassen.

In Katalonien macht Quique Setien derweil eine Ansage. "Ich mag ihn sehr. Er ist ein Spieler, der prinzipiell für Barcelona gemacht ist. "

Setien rechnet aber erst mal damit, dass Coutinho zum Trainingsstart bei den Blaugrana weilen wird.

"Ich weiß nicht, was er machen möchte. Vielleicht muss ich darüber mit ihm sprechen. Aber ohne Zweifel ist er ein toller Spieler", so Setien, der sich offenbar mitunter vorstellen kann, Coutinho in seiner Spielidee zu implementieren.

Für den 27-Jährigen könnte die Premier League einen Ausweg darstellen. Er würde dort "natürlich liebend gerne wieder spielen", deutete Coutinhos Vertreter Kia Joorabchian vor Kurzem an.

Aus der englischen Spitzenliga kommen bisher auch die meisten Interessenten. Mit dem FC Chelsea soll der Kontakt am intensivsten sein.